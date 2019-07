USA og Afghanistan samde om fredssamtalar

utenriks

I ei felles fråsegn frå USAs utanriksminister Mike Pompeo og Afghanistans president Ashraf Ghani heiter det at semja om å starte samtalar vart gjort under ein telefonsamtale onsdag.

General Joseph Dunford i det amerikanske militæret og USAs spesialutsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har vorte sende til Kabul for å «diskutere i detalj dei neste stega på vegen mot fred», ifølgje fråsegna som vart offentleggjort torsdag.

Det er òg venta at Khalilzad vil ta turen til Doha for å ta opp att samtalane med Taliban. Det største hinderet så langt i fredsprosessen har vore Taliban, som har nekta å forhandle direkte med den afghanske regjeringa.

Fråsegna frå USA og Afghanistan kom same dag som minst 50 menneske vart drepne i kampar og angrep i Afghanistan. Mellom anna vart ti personar drepne i Kabul då ein sjølvmordsbombar på motorsykkel utløyste ei sprengladning ved ein buss med offentleg tilsette. To andre sprengladningar vart utløyste i hovudstadsområdet ikkje lenge etterpå, og Taliban har tatt på seg skulda for éin av dei. USA og Afghanistan meiner terrorgruppa står bak alle dei tre eksplosjonane.

