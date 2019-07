65 drepne i gravferdsfølgje i Nigeria

utenriks

Gjerningsmennene kom på tre motorsyklar og opna eld mot ei gruppe menn som hadde vore i ei gravferd i distriktet Nganzai laurdag, ifølgje den lokale militsleiaren Bunu Bukar Mustapha.

Til å byrje med vart 21 menneske drepne, opplyser Muhammad Bulama, sjef i dei lokale styresmaktene i Nganzai, til den nigerianske Tv-kanalen kanalen NTA.

Då folk storma mot åstaden for å redde dei som vart angripne, vart ytterlegare 44 drepne, ifølgje Bulama. Elleve vart skadde i angrepet.

– Mennene våre har henta 23 drepne frå åstaden, sa Mustapha til nyheitsbyrået AFP laurdag kveld, før dødstala vart oppjusterte.

Angrepet er det som har kravd flest sivile liv nordaust i det afrikanske landet så langt i år, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Bulama meiner angrepet var ein represalie etter at innbyggjarar og lokale forsvarsstyrkar utførte eit bakhaldsangrep mot Boko Haram i området for to veker sidan, og drap elleve personar i ekstremistorganisasjonen.

Boko Haram-krigarar har fleire gonger gått til angrep i distriktet. Dei siste månadene har den væpna islamistgruppa og den IS-støtta utbrytargruppa ISWAP trappa opp angrepa på både sivile og militære mål i Nigeria.

Opprøret i landet har vart i ti år, kravd tusenvis av menneskeliv og drive over to millionar på flukt.

