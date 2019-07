Britisk avis: Johnson med massiv reklamekampanje for å sikre brexit-støtte

utenriks

Det skriv avisa Daily Telegraph.

Den nye regjeringa i Storbritannia planlegg å bruke rundt 100 millionar pund på marknadsføring dei tre neste månadene, opplyser ikkje namngitte regjeringskjelder til avisa. Beløpet svarer til over 1 milliard kroner.

Kampanjen skal sikre at britane støttar opp om Johnsons plan om å forlate EU sjølv om det ikkje er forhandla fram ein avtale som blir godtatt i Parlamentet.

Kampanjen vil bestå av store plansjar og plakatar, og dessutan reklame på radio og fjernsyn.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som var venta å møte Johnson måndag, skriv på Twitter at ein slik kampanje vil vere «ein skammeleg sløsing med pengar».

Johnson har varsla at han vil sørgje for at Storbritannia forlèt EU med eller utan ein avtale innan 31. oktober, som er fastsett som ny frist etter ei rekke utsetjingar.

Regjeringa arbeider no ut frå antakelegvis om at Storbritannia vil forlate unionen utan ein avtale, skreiv statsråden Michael Gove i eit innlegg i The Sunday Times i helga.

Same dag skreiv finansminister Sajid Javid i Sunday Telegraph at regjeringa vil finansiere ein av dei største informasjonskampanjane i britisk historie for å førebu bedrifter og enkeltpersonar på at Storbritannia forlèt EU utan ein avtale.

(©NPK)