EU refser Belgia for manglande kontroll av atomkraftverk

utenriks

Domstolen kom til at Belgia ved å droppe utgreiingane har brote lova, og no må gjennomføre miljøvurderingar og vise at det er alvorleg risiko for straummangel om kraftverka må stengje.

Domstolen behandla saka etter at to miljøvernorganisasjonar hadde meldt han.

Sidan dei to aktuelle kraftverka Doel 1 og Doel 2 er i nærleiken av grensa til Nederland, må òg Nederland inkluderast i ei miljøvurdering.

Dei to kraftverka skulle ha vore stengde i 2015 etter 40 års drift, men den belgiske nasjonalforsamlinga vedtok forlenge drifta i ti år for å hindre straummangel.

700 millionar euro vart brukte på oppgradering og modernisering, men styresmaktene gjorde ikkje den same utgreiinga av miljøkonsekvensane som dei ville ha gjort ved opninga av eit nytt kraftverk.

(©NPK)