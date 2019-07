Johnson vil ikkje snakke med EU-leiarar før dei går med på å reforhandle avtale

utenriks

Under eit besøk i Skottland måndag insisterte Johnson på at det er fullt mogleg å inngå ein ny brexitavtale med EU, sjølv om EU har avvist det.

Han prøver å presse EU tilbake til forhandlingsbordet ved å signalisere tydeleg at han er villig til å la Storbritannia forlate unionen utan ein avtale viss det ikkje finst ein ny avtaletekst når fristen går ut om tre månader.

Men finansmarknadene lèt seg ikkje roe av Johnsons utspel. Måndag fall verdien på det britiske pundet med 1 prosent, noko som gav den lågaste kursen på 28 månader.

Hardt mot hardt

Avtalen som regjeringa til Theresa May forhandla fram, vart nedstemd i Parlamentet tre gonger. Og medan May ikkje ønskte å ta Storbritannia ut av EU utan ein avtale, set Johnson hardt mot hardt.

Næringslivsleiarar meiner likevel at verken Storbritannia eller EU er klare for at brexit skjer utan semje om korleis forholdet mellom Brussel og London skal regulerast i ettertid.

Dei meiner òg at det er umogleg å unngå ein kraftig økonomisk nedtur, same kva for førebuingar som blir gjorde for å sikre ein mjuk overgang.

Ringde til Brussel

Men Johnson lèt seg ikkje rikke.

– Utmeldingsavtalen er død, han må skrotast, sa statsministeren måndag.

Han sa òg at han har stor tillit til at det er mogleg å inngå ein ny avtale.

Sidan Johnson vart statsminister, har han hatt fleire telefonsamtalar med EU-leiarar, men det er ikkje planlagt noko møte.

Johnsons talskvinne Alison Donnelly seier at Johnson ikkje vil delta i forhandlingar viss EU ikkje fjernar kravet om at avtalen som er forhandla fram, blir ståande.

– Han har tru på at EU vil slutte å krevje at utmeldingsavtalen ikkje kan endrast, seier Donnelly.

Mange råd frå industrien

Den britiske industriorganisasjonen CBI har oppmoda både Storbritannia og EU til å gjere meir for å førebu brexit. Til saman har han komme med 200 råd, mellom anna nye lover, nye IT-system og semje om å behalde viktige reguleringar fram til nye er på plass.

– Det er som å legge ned sandsekker som følgje av flaum. Kjøkkenet ditt kjem framleis til å stå under vatn, men kanskje vi kan spare soveromma i andre etasje, seier CBIs leiar for forhandlingar med EU, Nicole Sykes.

Johnson sjølv argumenterer imot bekymra ekspertar. Han seier det vil koste forsvinnande lite å forlate EU utan ein skilsmisseavtale.

Samtidig har Johnson komme med løfte om ein skikkeleg opptrapping når det gjeld både middel til politiet, skular og store infrastrukturprosjekt.

