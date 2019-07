Kina fordømmer protestrørsla i Hongkong

utenriks

– Desse grufulle hendingane har vore svært øydeleggande for rettsstaten, offentleg ro og orden, økonomien og livet til befolkninga i Hongkong, sa ei talskvinne for kontoret for Hongkong og Macau på ein sjeldan pressekonferanse om Hongkong i Beijing måndag.

Talskvinna Xu Luying appellerte til folk på alle nivå i Hongkongs samfunn om å protestere mot valden. Ho la til at det dreier seg om «eit lite tal menneske som undergrev verdiane i regionen».

Xu gjorde det klart at den fremste oppgåva til Hongkongs styresmakter no er å straffe dei som står bak dei «valdelege og ulovlege hendingane», og rette opp igjen lov og orden så raskt som mogleg.

