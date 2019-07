Netthets aukar blant unge, og jenter er verst

utenriks

Kvar femte skuleelev i USA fortel at dei har opplevd hets, mobbing, truslar og fysiske angrep.

Delen har ikkje auka dei siste fire-fem åra, men delen som opplever netthets har auka kraftig frå 11,5 til 15,3 prosent, viser statistikk frå det amerikanske utdanningsdepartementet.

21 prosent av jentene i alderen 12 til 18 år fortel at dei i skuleåret 2016–17 opplevde å bli hetsa i sosiale medium eller tekstmeldingar, medan 7 prosent av gutane fortalde det same.

Under ei tilsvarande undersøking i skuleåret 2014–15 sa 16 prosent av jentene at dei hadde opplevd slik hets, mot 6 prosent av gutane.

Jente mot jente

I 90 prosent av tilfella er det jenter som hetsar jenter, seier Lauren Paul, som har vore rundt på mange skular og høyrt mange historier om hets og mobbing.

Paul grunnla for ti år sidan Kind Campaign, som fokuserer på jenter som mobbar jenter, og som har program for å kjempe mot dette på rundt 300 amerikanske skular.

– Som oftast, om ikkje alltid, så dreier det seg om kva andre jenter held på med. Det er særleg snakk om lengsla jenter har etter å bli akseptert av andre jenter og kjensla av å bli knust dersom dei opplever at dei ikkje blir det, seier ho.

Medan Kind Campaign hittil først og fremst har retta seg inn mot ungdomsskular og vidaregåande skular, kjem det no stadig fleire førespurnader både frå barneskular og universitet som slit med slik hets, fortel Paul.

Vurderte sjølvmord

19 år gamle Rachel Whalen opplevde slik hets då ho gjekk på vidaregåande skule. Ein tidlegare venn gjorde narr av henne i sosiale medium, noko som gjekk så sterkt inn på henne at ho vurderte å ta sitt eige liv, fortel ho.

Whalen søkte hjelp og kutta etter kvart ned på tida ho brukte på sosiale medium. Det hjelpte.

– Det er mykje press og ein atmosfære av konkurranse der alt eigentleg dreier seg om å få merksemd, seier Whalen.

– At dette er meir utbreidd blant jenter, høyrest for meg riktig ut, seier ho.

Vanskeleg å komme til livs

Fleire skular i USA har innført strenge reglar mot netthets, og dei skuldige risikerer utvising eller utkasting.

Bryan Joffe, som leiar American Association of School Administrators (AASA), medgir likevel at det er vanskeleg for skulane å komme vondet til livs.

– Det er eit skulespørsmål, men det speglar eigentleg berre eit større sosialt problem, meiner han.

– Eg er ikkje sikker på at skulane har eit betre svar på dette enn til dømes Twitter og Facebook. Dei prøver òg å finne ut kva dei skal gjere med slik hetsing på nett, seier Joffe.

Handtering av kjensler

Korleis ein handterer kjensler og uttrykker dei overfor andre, ikkje minst gjennom bruk av sosiale medium, er no sett på timeplanen heilt frå barnetrinnet ved mange amerikanske skular. Det er svært viktig, meiner trebarnsmora Manuela Slye.

– Dette er heilt avgjerande for å kunne kjempe mot netthets, seier Slye, som leiar Seattle Council Parent Teacher Student Association.

– Dei må lære dette før dei går på nett, meiner ho.

(©NPK)