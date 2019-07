Rapport: Jordas ressursar for i år er brukte opp

utenriks

Jordas overforbruksdag som han blir kalla, eller Earth Overshoot Day, har vorte flytta med over to månader dei siste 20 åra, og i år kjem han tidlegare enn nokon gong, ifølgje ein rapport frå organisasjonen Global Footprint Network.

– Det at overforbruksdagen landar på 29. juli betyr at menneska på noverande tidspunkt bruker naturen 1,75 gonger fortare enn økosystemet til planeten klarer å regenerere, seier organisasjonen i ei fråsegn.

I 1993 landa dagen på 21. oktober og i 2003 kom han på 22. september. I fjor var datoen 1. august, ifølgje Verdsnaturfondet (WWF).

Chiles miljøminister Carolina Schmidt og sjef for klimakonferansen i år, som skal haldast i Santiago, seier at ei viktig årsak til at datoen kjem tidlegare og tidlegare kvart år er aukande CO2-utslepp. Ho seier tydinga av å handle meir miljøvennleg blir stadig tydelegare.

Året 1970 var første gong bruken av naturressursar var større enn den årlege gjenopprettinga, ifølgje WWF.

