Tigerbestanden i India veks

utenriks

Tala styrker håpet om å redde den trua arta.

Forskarane har registrert totalt 2.967 tigrar landet over. For fire år sidan var talet 2.226. Statsminister Narendra Modi kallar bestandsauken for ei historisk bragd.

– Vi gjentar forpliktinga vår til å verne tigrane, sa Modi i New Delhi under presentasjonen av rapporten.

– For 15 år sidan var det alvorleg bekymring for nedgangen i tigerbestanden. Det var ei stor utfordring for oss, men takka vere vår handlekraft har vi oppnådd det vi ønskte, seier han.

Ei stor teljing av dyra blir gjennomførte kvart fjerde år. I den siste er det brukt 26.000 kamerafeller som har tatt 350.000 bilde i område der det er kjent at det er tigrar, opplyser Indias miljøminister Prakash Javadekar.

På dei bilda der kameraa har fanga opp tigrar, er det tatt i bruk dataanalyse for å identifisere kvart enkelt dyr. Tenestemenn frå vilt- og skogmyndigheitene har òg saumfare 380.000 kvadratkilometer terreng for å lokalisere dei store kattedyra.

Det blir antatt at tigerbestanden i år 1900 var på omkring 100.000 dyr på verdsbasis. I 2010 blir det antatte å ha vore berre 3.200 ville dyr igjen. Det året signerte India og tolv andre land med ville tigrar ein avtale om å doble bestanden innan 2022.

(©NPK)