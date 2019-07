Trump signerte lov som sikrar at 11. september-fond aldri går tomt

utenriks

Signeringa fann stad i rosehagen utanfor Det kvite hus, der Trump var omgitt av 60 av personane som var blant dei første som rykte ut til stadane som vart angripe.

– Dei inspirerer menneske, sa Trump og kalla dei som rykte ut for å hjelpe terroroffera, for «ekte amerikanske krigarar».

Republikanarar og demokratar i Kongressen har tidlegare vorte samde om lova som inneber at fondet skal haldast oppe fram til slutten av 2092, noko som i praksis gjer det permanent.

Fondet bestod i utgangspunktet av 7,4 milliardar dollar – tilsvarande nesten 65 milliardar kroner. Behaldninga har likevel minka raskt, og nyleg vart erstatningsbeløpa kutta med opptil 70 prosent.

Fondet har fått inn søknader frå over 40.000 menneske. Erstatningane blir gitt til personar som har sjukdommar som potensielt kjem av at dei var like ved World Trade Center i New York, Pentagon i Washington eller Shanksville i Pennsylvania under angrepet.

