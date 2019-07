A$AP Rocky for retten i Stockholm

utenriks

Den 30 år gamle rapparen, som eigentleg heiter Rakim Mayers og er frå Harlem i New York, vart arrestert 3. juli etter slagsmålet i Stockholm nokre dagar før.

Gjennom vekene han har sete i varetekt, har saka vorte ein internasjonal sensasjon. Delar av det afroamerikanske miljøet i USA er i harnisk, og president Donald Trump har teke direkte kontakt med statsminister Stefan Löfven for å få han til å få Mayers lauslaten.

Delar av slagsmålet vart filma og lagt ut på sosiale medium. Der kan ein sjå korleis rapparen og livvaktene kastar ein mann i bakken og slår og sparkar han medan han ligg nede.

Mayer sjølv hevdar at det var sjølvforsvar og at han berre svarte på provokasjonar og trakassering. Han risikerer to års fengsel om han blir funnen skuldig i tingretten.

Aktor Daniel Suneson, som tok ut tiltalen mot Meyers 25. juli, seier at han har meir materiale enn det som sirkulerer på sosiale medium, for å støtte opp under tiltalen om at Mayers og dei to andre «med overlegg, saman og i samarbeid» angreip offeret.

