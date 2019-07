A$AP Rocky hevdar han handla i sjølvforsvar

utenriks

A$AP Rocky vart arrestert 3. juli etter ein valdsepisode i Stockholm sentrum nokre dagar før. Rapparen er frå Harlem i New York, og heiter eigentleg Rakim Mayers. Som følgje av saka har han avlyst alle konsertane han skulle hatt i Europa i juli, mellom anna ein konsert i Oslo.

I alt fire personar vart arrestert, men ein av dei – livvakta til Mayers – vart seinare lauslaten. Også dei to andre nektar straffskuld og hevdar å ha handla i sjølvforsvar.

19-åringen som rapparen er skulda for å ha utøvd vald mot, kom like før dei tiltalte. Han var ikledd kvit skjorte og dunjakke. Mannen kom til Sverige som einsleg mindreårig asylsøkar som 14-åring. Han har kravd ei erstatning på i alt 139.700 svenske kroner.

19-åringen vart òg meld for vald, men saka mot han vart lagt bort fordi påtalemakta meiner han handla i sjølvforsvar.

Nektar skuld

Mayers nektar skuld etter tiltalen og meiner han handla i sjølvforsvar.

– Han erkjenner at han kasta saksøkjaren i bakken, at han tråkka på armen hans og slo eller dytta skuldra hans, sa forsvararen.

Påtalemakta innleidde med å gå gjennom bevismaterialet og skadane som offeret vart påførte. Mellom anna vart det vist bilde av ei flaske som kanskje vart brukt. Det vart òg vist til ein legerapport som tyder på at offeret vart skoren med ein skarp gjenstand.

Aktoratet viste til saman fram fem filmar som inngår i bevismaterialet, skriv Expressen. Blant dei er ein film som er publisert av kjendisnettstaden TMZ, og som viser at rapparen kastar ein ung mann på bakken og slår han fleire gonger medan han ligg nede.

– Redigert video

Også ein film som vart lagt ut på Mayers' Instagram-konto før han vart arrestert, vart vist fram i retten av aktoratet. Han viser det som visstnok var opptakta til valdsepisoden. Her ser ein ung mann som kranglar med rapparen om eit par hovudtelefonar. Artisten ser fleire gonger ut til å be mannen og vennen hans om å slutte å følgje etter han.

Aktoratet har likevel knytt denne videoen til andre filmopptak, og har konkludert med at sekvensar som viser at Mayers livvakt tar tak og dyttar offeret før valdsepisoden, er klipte bort.

Forsvararane avviser at Mayers slo offeret med ei knust flaske. Dei meiner at glaskåra kan ha vore på skoen til Mayers.

Trump ringde Löfven

President Donald Trump er blant dei som har engasjert seg i saka. Nyleg ringde han statsminister Stefan Löfven for å få Mayers lauslaten. Han har òg fyrt laus mot Sverige og Löfven i fleire Twitter-meldingar, medan Löfven har halde fast på at det svenske rettsvesenet er uavhengig og at han ikkje kan gripe inn.

Mayers og dei to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om dei blir funnen skuldige. Ekspertar meiner likevel at det er meir sannsynleg at amerikanaren får ein vilkårsbunden dom.

