Demonstrantar i Hongkong stoppa tog i morgontrafikken

utenriks

Ein video frå ein av togstasjonane i storbyen strøymer ei stor gruppe demonstrantar til toget og stiller seg i dørene når dei blir opna. Protestane førte til at tog over heile byen vart forseinka, ifølgje togoperatøren MTR.

– Vi veit ikkje kor lenge vi skal vere her, vi har ikkje nokon leiar, som du kan sjå er dette ei masserørsle, seier 21 år gamle Sharon til Reuters.

– Det er ikkje intensjonen vår å øydelegge for folk, men vi er nøydde til å få styresmaktene til å forstå kvifor vi protesterer. Vi kjem til å halde på så lenge det er nødvendig, held ho fram.

Protestaksjonen skjer om lag eit døgn etter at Kina uttalte at dei fordømmer protestrørsla. Dei meiner «hendingane har vore svært øydeleggande for rettsstaten, offentleg ro og orden, økonomien og livet til befolkninga i Hongkong».

Det som for to månader sidan starta som ein massiv motstand mot ei ny lov som opnar for å utlevere ettersøkte personar til Fastlands-Kina, utvikla seg etter kvart til ei breiare demokratirørsle og den største trusselen mot den kinesiske myndigheita over Hongkong sidan den tidlegare britiske kronkolonien vart overlaten til Kina i 1997.

(©NPK)