Kystvakta til emirata på første Iran-besøk sidan 2013

utenriks

Det opplyser det statlege nyheitsbyrået i Iran, IRNA, som siterer ei fråsegn frå utanriksdepartementet i landet. Møtet er det første i sitt slag sidan 2013.

– Dei to landa skal snakke om saker knytt til delte grenser, besøk av borgarar, ulovleg inngang og å legge til rette for deling av informasjon, skreiv byrået før besøket tysdag.

Ein tenestemann seier til nyheitsbyrået AFP at dei to partane hadde eit vanleg møte om ting som «fiskarar og andre liknande tema», og legg til at møtet ikkje har «noko å gjere med dei nylege spenningane i regionen».

Spenningane har auka i regionen etter at fleire oljetankarar er tatt i arrest. I tillegg har fleire tankskip vorte utsette for eksplosjonar i Omanbukta.

USA og deira allierte i regionen har gitt Iran skulda for eksplosjonane, skuldingar Teheran nektar for. USA har bedt europeiske allierte om å delta i ein militæroperasjon for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzsundet.

Dei sameinte arabiske emirata er del av ein saudileidd koalisjon som kjempar mot dei Iran-støtta Houthi-opprørarane i Jemen.

Forholdet mellom Iran og USA har vorte drastisk forverra etter at president Donald Trump i 2018 trekte USA frå atomavtalen med Iran og innførte sanksjonar mot Teheran.

(©NPK)