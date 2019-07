Minst 57 drepne i samanstøyt mellom fangar i fengsel i Brasil

utenriks

Det skal ha vore to rivaliserande gjengar som gjekk laus på kvarandre i fengselet.

16 av dei døde vart halshogne i kampane som varte i fleire timar, ifølgje styresmaktene i delstaten Pará. Mange av dei døde skal ha vorte kvelt.

Samanstøyten skal ha brote ut under frukostserveringa, og dei innsette skal ha starta fleire brannar, som i fem timar skal ha hindra styresmaktene frå å gripe inn.

Fengselssjefen i delstaten, Jarbas Vasconcelos, sa på ein pressekonferanse måndag at brannen spreidde seg raskt. Han sa òg at to tilsette vart haldne som gislar, men at dei etter kvart vart lauslatne.

Valdelege konfliktar mellom fangar er ikkje uvanleg i fengsel i Brasil. 55 innsette døydde i ei rekke opprør i fleire fengsel i nabodelstaten Amazonas i mai.

I starten av 2017 døydde meir enn 120 innsette i fengsel fordelt på fleire nordlege delstatar, då rivaliserande gjengar krangla om kontroll over smuglarruter i regionen.

Fleire av fengsla i landet er overfylte. I nokre av dei slit dei fengselstilsette med å halde kontroll over innsette som held fram med den kriminelle verksemda si under soninga.

