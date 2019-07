ACLU: Over 900 barn skilde frå foreldra ved USAs grense

utenriks

Borgarrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) kjem med opplysningane i samband med at dei har bedt ein dommar vurdere om grunngivingane som styresmaktene har for å skilje til saman 911 barn frå foreldra sine, er gyldige.

Då nyheita sprakk om at barn vart skilde frå foreldra sine, sett i bur i leirar ved grensa eller sendt til fosterfamiliar heilt andre stader i USA, vart Trump-administrasjonen tvinga til å avgrense praksisen.

Få dagar etter, i juni 2018, bestemte dommar Dana Sabraw at praksisen måtte avviklast, bortsett frå i dei tilfella der sikkerheita til barna var i fare. Han overlét til styresmaktene å avgjere om barnet var trygt.

Strekker strikken

No viser det seg ifølgje ACLU at styresmaktene strekker strikken langt for å seie at sikkerheita til eit barn er i fare, og organisasjonen viser til ei rekke døme.

Eitt barn vart skilt frå far sin fordi faren fekk seks dagars fengsel for å ha forårsaka skade på eigedom for fem dollar, medan eit anna barn vart tatt frå faren fordi faren hadde late barnet sove med ei våt bleie.

I eit anna tilfelle vart ei to år gammal guatemalansk jente skilt frå faren då styresmaktene fann at ho hadde feber og bleieutslett og var underernært. Faren, som kom frå eit svært fattige område der underernæring er utbreidd, vart skulda for omsorgssvikt.

Rundt 20 prosent av barna som blir skilde frå foreldra sine, er under fem år gamle, ifølgje ACLU.

Veit ikkje kvar barna er

Dei fleste av foreldra har måtta gå i vekevis utan å ane kvar barna hadde vorte av, og mange har ikkje eingong fått vite grunnen til at dei er skilde.

Rundt ein tredel av dei 900 barna er overlatne til ein katolsk velgjerdsorganisasjon, og berre tre er returnerte til forelderen dei reiste saman med. 185 er overlatne til organisasjonar etter å ha vore fleire veker i leirane til styresmaktene, og 33 er sende tilbake til heimlandet.

Praksisen starta på eit tidspunkt då styresmaktene var overvelda av den store mengda barn frå Mellom-Amerika som kom til grensa, dei fleste med ein eller begge foreldre eller andre familiemedlemmer, men også nokre åleine.

Ber om avklaring

På det tidspunktet då Sabraw kom med rettsavgjerda si, var over 2.700 barn skilde frå foreldra, og rettsavgjerda tvinga styresmaktene til å gi dei tilbake til foreldra. Sabraw gav seinare styresmaktene ordre om å finne alle dei truleg fleire tusen barna som var skilde frå foreldra sine etter 1. juli 2017.

ACLU, som baserer sin funn på styresmaktene sine eigne tal, ber no dommar Sabraw om å oppgi grunngivinga for at dei 900 barna er skilde frå foreldra og også klargjere kriteria styresmaktene følgjer for å skilje dei.

– Det er sjokkerande at Trump-administrasjonen held fram å ta babyar frå foreldra. Administrasjonen må ikkje få lov å omgå ordren til dommaren med å vise til til dømes mindre trafikkmisferder, seier advokat Lee Gelernt i ACLU.

