Enda eit ebola-tilfelle i storbyen Goma

Jean-Jacques Muyembe, som koordinerer kampen mot ebola i Goma, stadfesta dødsfallet onsdag. Han seier at ikkje noko tyder på at det er noko samband mellom dødsfallet og det første tilfellet som vart registrert for to og ei halv veke sidan.

Mannen som døydde, kom til Goma frå eit gruveområde i Ituri-provinsen 13. juli og viste dei første symptoma 22. juli. Han vart isolert på eit ebola-senter tysdag.

Onsdag starta styresmaktene ein vaksinasjonskampanje i byen, og i første omgang skal alle som har vore i kontakt med mannen som døydde, verte vaksinerte.

Spreiing til Goma er skrekken

Verdshelseorganisasjonen (WHO) erklærte ebola-utbrotet i Øst-Kongo ei global krise etter at det første tilfellet vart oppdaga i Goma som ligg på grensa til Rwanda. Hittil har over 1.750 menneske omkomme av ebola sidan epidemien starta for eit års tid sidan.

Frykta har vore stor for at epidemien skulle spreie seg til Goma, der to millionar menneske lever i stor fattigdom og under ofte svært uhygieniske forhold. Forutan i Rwanda er bekymringa stor òg i nabolanda Uganda, Burundi og Sør-Sudan.

Noreg har vedtatt å sende både ekspertar og utstyr til Kongo etter utbrotet av ebola i det sentralafrikanske landet.

Utfordrande å kjempe mot

Å kjempe mot sjukdommen er svært utfordrande sidan mange nektar å innsjå at ebola er ein reell sjukdom og derfor nøyer seg med å ta smertestillande tablettar eller oppsøkje lokale medisinmenn.

Dei vil heller ikkje rette seg etter retningslinjene til helsetenestene, til dømes når det gjeld handtering av døde, noko som fører til at smitten spreier seg ytterlegare.

I tillegg er regionen plaga av konflikt mellom fleire væpna grupper, noko som gjer det vanskeleg å nå fram til mange område. Dessutan blir helsesenter og helsepersonell òg angripe av militsane.

