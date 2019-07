Kongressen i USA åtvarar britane mot å rokke ved fredsavtalen for Nord-Irland

utenriks

Både Johnson og president Donald Trump snakkar om dei store moglegheitene som ligg i ein handelsavtale mellom Storbritannia og USA, når britane først har komme seg ut av EU.

Men den kompromisslause politikken til Johnson kan få uønskte konsekvensar for forholdet mellom EU-landet Irland og den britiske provinsen Nord-Irland, der fleirtalet vil bli verande i EU, skriv The Guardian.

Brexit-avtalen som tidlegare statsminister Theresa May forhandla fram med EU, har ordningar som skal sikre vareflyten mellom dei to områda. Dette skal bidra til at freden i Nord-Irland blir bevart i tråd med Langfredagsavtalen frå 1998.

USA er ein av garantistane bak denne avtalen, og støttespelarane til Irland i Kongressen åtvarar mot konsekvensane viss Boris Johnson skrotar ordninga for fri vareflyt og dermed skaper ny politisk uro i Nord-Irland. Då kan den framtidige handelsavtalen mellom USA og Storbritannia bli blokkert, ifølgje kongressmedlemmer som The Guardian har snakka med.

Republikanaren Peter King, ein av to leiarar for gruppa Irlands venner i Kongressen, meiner trusselen til Johnson-regjeringa om å nullstille den såkalla backstop-løysinga, som skal forhindre grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland, er ein unødvendig provokasjon.

Han seier at republikanske venner av Irland ikkje vil nøle med å gå imot president Trump i spørsmålet om den irske grensa og Langfredagsavtalen.

