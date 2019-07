Måling: Halvparten av amerikanske veljarar meiner Trump er rasist

utenriks

51 prosent av dei spurde i ei måling utført av Quinnipiac University, publisert tysdag, meiner Trump er rasist. 45 prosent meiner han ikkje er det.

46 prosent av dei spurde kvite veljarane i målinga seier at presidenten er rasist. 50 prosent meiner han ikkje er det. Når det gjeld dei svarte veljarane meiner 80 prosent at presidenten er rasist, medan 11 prosent meiner ikkje det.

Totalt meiner fleire kvinner enn menn at Trump er ein rasist.

1.306 personar deltok i den nasjonale undersøkinga, som vart gjort mellom 25.- og 28. juli. Feilmarginen er på 3,7 prosent.

Målinga kjem etter at borgarrettsveteranen Elijah Cummings, som er leiar for kontrollkomiteen i Representanthuset, førre veke sa at han er overtydd om at Trump er rasist. Også andre samfunnstoppar har kalla han rasist. Bakgrunnen for saka er Trumps utfall mot fire farga kvinnelege kongressmedlemmer og hyllinga av dei som ropte «send dei heim» på eit valmøte.

Presidenten avviser kritikken og sa tysdag at han er «den minst rasistiske personen i verda».

