Nye oppskytingar i Nord-Korea

Rakettane vart skotne opp frå Hodo-halvøya i Sør-Hamgyong-provinsen, melder nyheitsbyrået Yonhap, som viser til opplysningar frå den sørkoreanske forsvarsleiinga.

Rakettane flaug om lag 250 kilometer og hadde ei høgde på 30 kilometer før dei fall i Japanhavet, ifølgje det sørkoreanske militæret. Dei vart skotne opp like før daggry.

Oppskytinga skjer berre seks dagar etter at Nord-Korea testa to rakettar frå same område. Dagen etter oppskytinga uttalte Nord-Korea at testane vart utførte som ei åtvaring til Sør-Korea, som har planar om ei ny militærøving saman med USA.

