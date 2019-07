Opposisjonen og regjeringa i Venezuela har nye samtalar lagt til rette av Noreg

utenriks

– Den nye runden med samtalar har som mål å finne ei løysing som er i samsvar med Grunnlova i landet, og som kan gjere slutt på det venezuelanske folkets lidingar. Folket vårt treng konkrete resultat, tvitra Stalin Gonzales onsdag.

Han er andre visepresident i nasjonalforsamlinga, der opposisjonen har fleirtalet og kontrollen.

Gonzales la til at opposisjonen takkar kongeriket Noreg for å ha lagt til rette for kontakten. Det er ikkje kjent kvar dei nye samtalane finn stad eller kven som representerer dei to partane.

Norsk UD sa for to veker sidan at regjeringa og opposisjonen i Venezuela skulle arbeide så raskt som mogleg mot ei løysing på krisa i landet. Noreg bad samtidig partane om å vere tilbakehaldande med å kommentere prosessen.

President Nicolás Maduro vann i fjor ein ny periode ved makta, men valet var svært omstridt. Opposisjonsleiar Juan Guaidó erklærte seg som mellombels president i januar og blir støtta av fleire titals land i kampen for å avsetje Maduro.

(©NPK)