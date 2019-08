Amnesty: Mange fangar sveltestreikar i Egypt

utenriks

Aksjonen vart innleidd for seks veker sidan i Al-Aqrab, eit høgsikkerheitsfengsel i Kairo.

Mange av dei sveltestreikande fangane vart arrestert for over to år sidan og har enno ikkje fått lov til å få eit einaste besøk frå familie eller advokat, ifølgje Amnesty International.

Etter at sveltestreiken starta 17. juni har styresmaktene straffa fangane ved å slå dei og påføre dei elektriske støyt, oppgir organisasjonen vidare.

Amnesty meiner at egyptiske styresmakter har pressa mange av fangane i Al-Aqrab til dei nesten har knokke.

– Utoleleg

– Kombinasjonen av skitne og umenneskelege forhold og det å bli nekta besøk frå familien og advokatar har skapt ein utoleleg situasjon for dei innsette, seier Magdalena Mughrabi, nestleiar for Amnesty i Midtausten- og Nord-Afrika.

Ho skuldar egyptiske styresmakter for å bryte folkeretten og utøve hjartelause gjerningar.

To personar opplyser at dei trass i å ha fått godkjenninga frå høgsterett til å besøkje slektningar, vart dette nekta av fengselet.

– Bringa til tausheit

Menneskerettsgrupper har fleire gonger tidlegare skulda Egypts president Abdel Fattah al-Sisi for å bringe både medlemmer av Det muslimske brorskapet og sekulære aktivistar til tausheit. Tusenvis er arrestert, og fleire hundre er dømde til døden.

Sisi stod bak kuppet mot Egypts første demokratisk valde og islamistiske president Mohamed Mursi i 2013. Han sat fengselet fram til han døydde under eit rettsmøte 17. juni i år.

Menneskerettsgrupper retta skarp kritikk mot forholda Mursi sat fengselet under. Den avsette presidenten, som hadde diabetes, sat isolert under kummerlege forhold i fleire år og fekk svært sjeldan lov til å få besøk av familie og forsvararar.

(©NPK)