Endå eit ebola-tilfelle i Goma

utenriks

Kort tid etter at den andre smitta pasienten i Goma døydde onsdag, opplyser Aruna Abedi, sjefen for dei som koordinerer kampen mot ebola i byen, at ein tredje person har testa positivt. Det er den eitt år gammal dottera til mannen som døydde.

Onsdag starta styresmaktene ein vaksinasjonskampanje i byen, og i første omgang skal alle som har vore i kontakt med mannen som døydde, bli vaksinert.

Det første eboladødsfallet i byen vart registrert i midten av juli.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) erklærte ebolautbrotet i Aust-Kongo for ei global krise etter at det første tilfellet vart oppdaga i Goma som ligg på grensa til Rwanda. Hittil er over 1.750 menneske døydde av ebola sidan epidemien starta for eitt års tid sidan.

