Kim var til stades under utskytingstest

utenriks

To missil som vart skotne opp frå Nord-Koreas austlege kyst onsdag var del av ei utprøving av ein nyutvikla utskytingsrampe for rakettar, som kan utgjere ein viktig del i bakkebaserte operasjonar, opplyste det statlege nyheitsbyrået KCNA torsdag.

– Kim leidde sjølv utprøvinga av det nyutvikla storkalibrerte utskytingssystemet for fleire rakettar samstundes, melder byrået.

I meldinga heiter det òg at det nye systemet vil vere av stor strategisk tyding og bidra til betydeleg styrking av kampevna i landet.

Opplysningane om at testen på onsdag òg omfatta ein utskytingsrampe med kapasitet til å skyte ut fleire rakettar samtidig, vart kjent først torsdag.

Dagen før var det berre kjent at Nord-Korea hadde skote opp to kortdistanserakettar. Meldingane var baserte på opplysningar frå den sørkoreanske forsvarsleiinga og gjekk ut på at to rakettar vart skotne opp frå Hodo-halvøya. Dei flaug om lag 250 kilometer og hadde ei makshøgde på 30 kilometer før dei fall i Japanhavet.

Oppskytinga på onsdag skjedde berre seks dagar etter at Nord-Korea testa to rakettar frå same område.

USA avviser at testane kan øydelegge planane om å ta opp att forhandlingar om Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Det er kortdistanserakettar. Mange folk har slike rakettar, sa president Donald Trump etter utskytingane i førre veke.

Tysdag sa utanriksminister Mike Pompeo at han antar samtalane vil bli tatt opp att snart.

(©NPK)