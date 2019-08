Rwanda stenger grensa mot Kongo etter ebolautbrot

utenriks

Verdshelseorganisasjonen (WHO) erklærte ebolautbrotet i Øst-Kongo for ei global krise etter at eit tilfelle vart oppdaga i storbyen Goma, som ligg på grensa til Rwanda.

Seinare har ytterlegare to personar testa positivt for sjukdommen i byen, som har 2 millionar innbyggarar. Onsdag testa ei jente på eitt år positivt. Ho er dottera til ein mann som døydde av sjukdommen same dag.

Styresmaktene i byen har starta ein vaksinasjonskampanje, og i første omgang skal alle som har vore i kontakt med mannen som døydde, blir vaksinert.

WHO anslår risikoen for spreiing i regionen som «veldig høg».

