Tuberkuloseutbrot på tysk skule

utenriks

– Den totale mengda smitta barn og lærarar ved skulen har auka til 109 personar, står det på nettsidene til byen i den tyske delstaten Baden-Württemberg.

Etter at to av barna vart sjuke og fekk konstatert tuberkulose, vart ei stor mengd smitta barn oppdaga. Det vart òg oppdaga at sjukdommen hadde brote ut hos ytterlegare to.

Ikkje alle som blir smitta av tuberkulose blir sjuke, og i dag finst det god behandling for sjukdommen. Personar som er smitta utan å vere sjuke, har såkalla latent tuberkulose. Desse kan ikkje smitte andre, ifølgje det norske Folkehelseinstituttet. Bakterien blir spreidd gjennom små dropar i lufta.

For å sikre at ikkje fleire ved skulen blir sjuke, skal dei smitta no gjennomgå jamlege rutinesjekkar.

Tyske styresmakter registrerte i fjor 5.400 tuberkulosetilfelle.

(©NPK)