– 19 soldatar drepne i al-Qaida-angrep i Jemen

utenriks

Væpna menn skal ha storma ein militærbase i byen Mahfad i Abyan-provinsen. Dei var i basen i fleire timar før militære forsterkingar kom, og soldatane vart drepne i samanstøyten med jihadistane, ifølgje kjeldene.

Angrepet på fredag skjer mindre enn eitt døgn etter at minst 60 personar vart drepne og mange såra i to angrep mot ein militærleir og ein politistasjon i hamnebyen Aden.

Houthi-rørsla uttalte at han stod bak eit rakettangrep mot ein militærparade i Aden torsdag. Same dag køyrde fleire sjølvmordsbombarar inn i ein politistasjon på ein annan kant av byen, men dette angrepet er det førebels ingen som har tatt ansvar for.

Tidlegare har både IS og al-Qaidas fløy i Jemen utnytta kaoset som har oppstått som følgje av krigen mellom houthiane og den saudistøtta regjeringa.

