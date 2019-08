20 tonn kumøkk dumpa føre Macrons partikontor

utenriks

Protestaksjonane til bøndene har vorte retta mot 15 folkevalde frå Macrons parti den siste veka fleire stader i landet. Kumøkk har vorte dumpa føre lokale partikontor og graffiti har vorte påført vegger.

Torsdag kveld fann den førebels siste aksjonen stad, i byen Toulouse sørvest i landet. Der dumpa bondeorganisasjonen FDSEA 20 tonn kumøkk føre partikontoret.

Macrons sentrumsparti Republikken på veg (LREM) har politimeldt det partiet meiner er vandalisme.

FDSEAs representant Luc Mesbah seier til den lokale kringkastaren France Bleu fredag at EUs frihandelsavtale med Canada «er sjølvmord for oss, for bøndene, og vil legge press på alle kvalitetsnormer».

Den franske nasjonalforsamlinga ratifiserte frihandelsavtalen førre veke.

