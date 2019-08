A$AP Rocky blir lauslaten

utenriks

Både hiphop-stjerna, dei to medtiltalte og A$AP Rocky-fans utanfor rettssalen slapp jubelen laus då rettsavgjerda var klar.

Dei tiltalte klemte kvarandre, og mora til rapparen gret av glede, ifølgje avisa Expressen.

Dommen fell 14. august, men den amerikanske musikaren skal ikkje lenger sitje varetektsfengsla. Også dei to medtiltalte slepp å sitje lenger i varetekt.

Forsvararen Slobodan Jovicic vil ikkje seie om A$AP Rocky no forlèt landet før dommen fell – men stadfestar at klienten er lykkeleg.

Dei tre amerikanarane er tiltalte for vald mot ein afghansk 19-åring i Stockholm.

Aktor har kravd seks månaders fengsel for A$AP Rocky, medan forsvararen har argumentert for at han bør frikjennast. 19-åringen har forklart at han trudde han skulle døy då han vart banka opp av rapparen og dei to andre tiltalte.

President i USA, Donald Trump, har engasjert seg i saka og nærast prøvd å gjere han til storpolitikk. Han har ringt statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, og bedt om at A$AP Rocky måtte setjast fri.

– A$AP Rocky lauslate frå fengsel og på veg heim til USA frå Sverige. Det var ein tøff (rocky) veke, kom heim ASAP A$AP, skreiv Trump på Twitter etter rettsavgjerda fredag.

(©NPK)