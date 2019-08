Tusenvis av embetsfolk demonstrerer i Hongkong

utenriks

Kravet er at styresmaktene må bygge opp att tilliten til Hongkongs regjering, melder nyheitsbyrået Reuters, som òg skriv at det er første gong at offentlege tenestemenn har halde ein demonstrasjon i Hongkong.

– Eg meiner regjeringa bør svare på krava i staden for å dytte politiet i frontlinja som eit skjold, seier Kathy Yip (26), ein av demonstrantane.

Gjennom helga er det planlagt ei rekke demonstrasjonar, og måndag er det duka for storstreik i både transportbransjen, skuleverket og ei rekke andre sektorar. Det er venta at streiken vil lamme byen.

Demonstrasjonane starta som ein protest mot ei ny lov som ville ført til at innbyggarar i Hongkong risikerte å bli utlevert til fastlands-Kina for å bli rettsforfølgde der.

Forslaget er stansa, men demonstrasjonane har fortsett med krav om både meir demokrati og at Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam går av.

Hongkong var tidlegare britisk koloni, men vart ført tilbake til Kina i 1997. Avtalen var at Hongkong skulle få behalde sjølvstyre og eit meir liberalt styresett enn kva Kina har.

Den siste veka har fleire titals demonstrantar vorte sikta for opptøyar, noko som har ei strafferamme på ti år.

