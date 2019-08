utenriks

Aksjane i American Outdoor Brands, som står bak våpenmerket Smith and Wesson, steig med 2 prosent måndag morgon.

Ammunisjonsprodusenten Vista Outdoor Inc steig med 0,8 prosent, medan våpenprodusenten Sturm, Rugar & Co. steig med nærare 4 prosent, for deretter å gå i raudt.

Amerikanske våpen- og ammunisjonsprodusentar opplever ofte kursoppgang etter skytemassakrar i USA, sidan salet då blir forventa å auke av frykt for skjerpte våpenlover.

