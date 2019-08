Filippinane sender ekskommunistar til Hongkong på storshopping

utenriks

President Rodrigo Duterte leverte på eitt av løfta sine i fjorårets fredsprosess til den tidlegare kommunistgeriljaen – han sende 88 kvinnelege tidlegare NPA-opprørarar til Hongkong på shoppingtur.

Duterte har bedt kommunistane legge ned våpena, i byte mot husly, økonomisk hjelp og bistand i jakta på arbeid – og altså utanlandsreiser.

Den noko spesielle tilnærminga kom to år etter at Filippinane skrinla formelle samtalar med NPA-opprørarar og hevda at maoistgruppa ikkje var interessert i fred.

