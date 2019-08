Innbyggarar i Kashmir mistar rettar

utenriks

Eit dekret om oppheving av paragrafen har vorte underteikna, sa innanriksminister Amit Shah i den indiske nasjonalforsamlinga måndag.

Ifølgje Shah vil avgjerda tre i kraft umiddelbart. Endringa opphevar spesielle rettar for innbyggarane i delstaten Jammu og Kashmir.

Kashmir, der befolkninga hovudsakleg er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan. Begge landa gjer krav på heile området, og dei har tidlegare utkjempa to krigar om Kashmir.

Måndag vart den indiske grunnlovsendringa fordømt av Pakistans regjering.

– Pakistan vil bruke alle moglegheiter til å kjempe mot desse ulovlege vedtaka, opplyste det pakistanske utanriksdepartementet i ei fråsegn.

Piggtråd og portforbod

Grunnlovsendringa gjer at folk frå andre delar av India frå no av kan kjøpe eigedom i Kashmir. Dei vil òg kunne søke på lokale offentlege stillingar.

Paragrafen som no blir fjerna, har òg sikra at Jammu og Kashmir har hatt betydeleg grad av sjølvstyre og ei eiga grunnlov.

I tillegg foreslår regjeringa at delstaten frå no av skal delast inn i to regionar. I dag består Jammu og Kashmir av tre regionar.

Fleire titusen indiske soldatar vart sende til Kashmir førre veke, visstnok som følgje av ein terrortrussel. Styresmaktene har òg sett opp piggtrådsperringar på vegar i området og kutta internettilgangen til mange av innbyggarane.

I tillegg er det innført portforbod, og berre innbyggarar med spesielt løyve får røre seg ute i gatene.

– Den mørkaste dagen

Kritikarar meiner opphevinga av den indiske grunnlovsparagrafen vil opne for at folk frå andre delar av India kan flytte til den indiske delen av Kashmir og endre befolkningssamansetninga her.

– Dette er den mørkaste dagen i det indiske demokratiet, skriv Mehbooba Mufi, tidlegare leiar for delstatsregjeringa i Jammu og Kashmir, på Twitter.

Indias viktigaste opposisjonsparti, Kongresspartiet, beskriv avgjerda til regjeringa som katastrofal.

Det hindu-nasjonalistiske partiet til statsminister Narendra Modi fekk eit stort fleirtal i nasjonalforsamlinga i valet i India tidlegare i år. Sidan då har dei politiske motstandarane til partiet frykta at Modis regjering ville prøve å endre Kashmir-paragrafen i grunnlova.

Dei spesielle rettane til innbyggarane i Jammu og Kashmir har røter heilt tilbake til 1920-talet, då India var ein britisk koloni.

(©NPK)