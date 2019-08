Måling: Russarar liker Sovjet-regimet betre enn dagens styre

utenriks

Respondentane kunne i undersøkinga velje 5 av 20 kjenneteikn frå ei liste for å beskrive styresettet.

Dei fire hyppigast valde kjenneteikna på Sovjetunionens styresett var alle positive, medan dei for dagens regime var negative.

29 prosent svarte at Sovjet-regimet var «nær folket», 25 prosent at det var «sterkt», 22 prosent at det var «rettferdig» og 21 prosent at styret frå denne epoken var «rettmessig».

Nesten halvparten av dei spurde, 41 prosent, svarte at dagens regime er «kriminelt og korrupt». 31 prosent meiner det står «langt frå folket», 24 prosent at det er «byråkratisk» og 19 prosent at det er «kortsiktig».

Mange russarar har dei siste åra i stadig større grad uttrykt seg positivt om Sovjetunionen, som vart oppløyst i 1991. Nostalgien i spørsmål om Sovjetunionen og diktatoren Josef Stalin har nådd stadig nye høgder dei siste månadene, medan populariteten til president Vladimir Putin har vore dalande, ifølgje avisa MoscowTimes.

