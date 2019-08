Ohio-politiet mistenker ikkje rasistisk motiv for skytemassakre

utenriks

Politisjef Richard Biehl understreka på ein pressekonferanse måndag at etterforskinga av massakren framleis går føre seg. Massakren var den andre i USA på under eit døgn.

Den antatte gjerningsmannen, 24 år gamle Connor Betts, hadde med seg opptil 250 skot, og han klarte å fyre av 41 av dei før han vart drepen av politiet.

Betts opna eld i eit populært utelivsområde i Dayton i 1-tida natt til søndag. Han drap si eiga søster og åtte andre. Biehl seier det både er vanskeleg å tru at Betts meinte å skyte sin eiga søster og at han ikkje skulle ha kjent henne igjen.

Betts var kvit og seks av dei ni som vart drepne, var svarte. Politiet har tidlegare sagt at skytemassakren vart utført i eit så høgt tempo at diskriminering i valet av offer blir rekna som usannsynleg. Biehl gjentok måndag at ikkje noko tyder på at massedrapet var rasistisk motivert.

Mannen som få timar tidlegare opna eld på eit kjøpesenter i El Paso i delstaten Texas, overgav seg til politiet etter å ha drepe 21 menneske. Her mistenker politiet eit rasistisk motiv og viser til at gjerningsmannen blir antatt å stå bak ein sterkt innvandringsfiendtleg tekst som vart lagt ut på internett kort tid før massakren.

