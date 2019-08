Trump: – Lovbrot mot heile menneskja

utenriks

– USA græt for dei falne, sa presidenten då han talte til nasjonen måndag etter massakrane som kravde 29 menneskeliv i Texas og Ohio.

– Nasjonen vår må fordømme kvit overmakt, sa Trump.

Presidenten kalla òg angrepa for «ondskapsfulle» og sa at internett har radikalisert «forstyrrede sinn». Han heldt vidare fram at dei som blir dømde til døden for handlingane sine, må avrettast raskt.

Han forklarte at internett har radikalisert gjerningspersonane, som presidenten beskreiv som mentalt sjuke monster.

– Mental sjukdom og hat trykker inn avtrekkaren, ikkje våpenet sjølv, sa presidenten.

Trump bad om tiltak på tvers av partigrensene for å få bukt med masseskytingane, mellom anna gjere det enklare å sperre inne alvorleg mentalt sjuke personar.

– Eg har i dag bedt justisdepartementet foreslå lovgiving som sikrar at dei som begår hatkriminalitet og massedrap, blir dømde til døden, og at straffa blir fullbyrda raskt, besluttsomt og utan årelange og unødvendige forseinkingar, sa Trump.

– Vi må forsikre oss om at dei som blir vurdert å utgjere ein alvorleg risiko for samfunnet, ikkje har tilgang på våpen. Og viss dei har det, må disse våpena kunne takast frå dei i ein rask prosess.

