Trump knyter massedrap til mental sjukdom

Etter dei to skytingane i helga, der ni personar vart drepne i Dayton og 20 menneske vart drepne i El Paso, har den amerikanske presidenten vore ute av syne dei første timane. Han sende berre kondolansar til familiar og pårørande på Twitter, og dessutan fordømming av angrepa.

På veg frå golfrunde i Morristown i New Jersey søndag møtte han pressa på veg om bord i flyet sitt og forsikra at han skal «ta seg av problemet» med masseskytingar, som «har gått føre seg i årevis» og «som må få ein slutt». Han uttalte at han har snakka med justisministeren, FBI-sjefen og medlemmer av Kongressen og at han vil halde fram med fleire samtalar måndag.

Mental sjukdom

Når det gjeld kva som ligg bak angrepa, påpeika han at psykisk helse er eit stort problem i USA, og omtalte dei to gjerningsmennene som «verkeleg veldig alvorleg psykisk sjuke».

Ein av Demokratanes presidentkandidatar, Beto O'Rourke, som sjølv kjem frå El Paso, skulda i helga president Trump for å ha bidratt til ein auke i talet på masseskytingar dei tre siste åra gjennom ein splittande retorikk, men dette har ikkje Trump verken motsagt eller kommentert. Han sa heller ikkje noko søndag.

– Hat høyrer ikkje heime i landet vårt, og vi skal ta oss av dette, erklærte Trump, før han gjekk om bord på flyet sitt.

– Eg gjer mykje

I kjend stil var Trump ganske selektiv med kva han sa, og kommenterte mellom anna ikkje noko om våpenlover, ein faktor som andre nemnde hyppig i debatten rundt masseskytingar i helga. Han ignorerte vidare alle spørsmål om skrivet med innvandringsfiendtleg innhald som gjerningsmannen i El Paso skal ha lagt ut på nett, like før 21-åringen skaut rundt seg på eit shoppingsenter. Trump vart mellom anna spurd om samanfall mellom haldningar i skrivet og Trumps eigne.

– Vi har gjort mykje meir enn dei fleste administrasjonar. Vi har faktisk gjort mykje, sa Trump, utan å spesifisere kva han har gjort for å motarbeide masseskytingar.

– Men kanskje meir må gjerast, la han til.

