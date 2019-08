Tusenar blir evakuerte etter brann på våpenlager i Sibir

utenriks

Årsaka til brannen, som har utløyst fleire eksplosjonar, er ukjent.

Augevitne har publisert bilde på nett som viser ein stor søyle med svart røyk over ein skog i Krasnojarsk-regionen. Guvernør Aleksandr Uss seier mellom fem til åtte menneske er skadde, men at det ikkje er nokon fare for at liv vil gå tapt.

Likevel planlegg styresmaktene evakuering av fleire tusen innbyggarar, ifølgje russiske medium. Lageret har vorte sperra av, og militært personell har søkt tilflukt i eit bombesikkert tilfluktsrom.

Ammunisjonslageret ligg like utanfor landsbyen Kamenka, som ligg i nærleiken av byen Atsjinsk.

Det blir førebudd ei eventuell evakuering av dei rundt 100.000 innbyggarane i Atsjinsk, ifølgje ordførar Ilaij Akhtemov. Innbyggarar som bur innanfor ein radius på 20 kilometer frå eksplosjonsstaden, blir evakuerte med hjelp frå nødetatane, ifølgje lokale styresmakter.

Det statlege nyheitsbyrået TASS siterer ei anonym kjelde som seier lageret inneheld opptil 40.000 artillerigranatar.

Eksplosjonar ved slike lager er ikkje uvanleg i Russland. Etter den siste hendinga, som skjedde i mai 2018, rasa ein brann i nesten ei veke før flammane til slutt vart sløkte ved hjelp av vatn sloppe frå militære fly og helikopter.

(©NPK)