200 borgarmeistrar ber Senatet skjerpe våpenlovene

Blant dei som har underteikna brevet til leiarane for begge partia i Senatet, er borgarmeistrane i El Paso i Texas og Dayton i Ohio, der 31 menneske vart drepne i førre helgs massakrar.

– Politikken har stått i vegen for handling altfor lenge, og eg kan fortelje deg at politikk verkar småleg når vennene og naboane dine er såra eller døde, seier Nan Whaley, som er borgarmeister i Dayton.

I brevet seier leiaren for samarbeidsorganet for borgarmeistrane, Bryan Barnett, at det ikkje er ei partipolitisk sak å halde USAs byar trygge.

To lover om strengare bakgrunnssjekk av våpenkjøparar er tidlegare i år vedtatt av Representanthuset, der demokratane har fleirtal, men hittil har det republikanske fleirtalet i Senatet blokkert ei avstemming der.

President Donald Trump fekk ein blanda mottaking då han onsdag besøkte Dayton og El Paso. Gjennom dagen slo han hardt til mot motstandarane sine, blant dei Whaley, noko som undergrov ei kjensle av samhald i USA etter skyteepisodane.

