Ai Weiwei med sterkt kritikk av Tyskland

utenriks

– Tyskland er ikkje eit ope samfunn. Det er eit samfunn som ønsker å vere ope, men som først og fremst ønsker å verne seg sjølv, seier Ai Weiwei til avisa Die Welt.

– Tysk kultur er så sterk at han eigentleg ikkje kan akseptere andre idear og argument, held Weiwei fram, og etterlyser større rom for opne debattar og respekt for andre sitt synspunkt.

– Familien min og eg har likt å bu her, men eg forlèt likevel Berlin. Dette landet har ikkje bruk for meg, for det er så sjølvsentrert, seier han.

Den 61 år gamle kinesiske kunstnaren, som forlét heimlandet i 2015, seier ikkje kor han har tenkt å busetje seg.

(©NPK)