Amnesty åtvarar reisande mot USA

utenriks

– Alle som reiser til USA, bør vere klar over at landa ikkje på tilstrekkeleg vis vernar folk, uansett kven dei måtte vere, seier Ernest Coverson som leiar Amnestys kampanje mot vald med skytevåpen i USA.

– Folk i USA kan ikkje rekne med å sleppe uskadd unna – det finst ingen garanti mot å bli skoten, seier han.

8.931 menneske er drepne med skytevåpen i USA hittil i år, og det har vore 255 masseskytingar der fire eller fleire er skotne, viser ei oversikt frå Gun Violence Archive.

Sist helg vart 31 menneske drepne i to skytemassakrar i El Paso og Dayton, og Amnesty meiner at det nærast er snakk om ei menneskerettskrise.

– Endå ein gong har det vorte skremmande klart at styresmaktene i USA ikkje er villige til å sikre folk mot vald med skytevåpen, seier Coverson.

Amnesty viser i reiserådet sitt til at det er svært utbreidd med hatkriminalitet i USA, og at kva rase, opphavsland, etnisk bakgrunn, seksuell legning og identitet folk har kan auke risikoen for angrep frå høgreekstreme kvite rasistar.

Ved å vektlegge retten til å bere våpen framfor heilt grunnleggande menneskerettar sviktar amerikanske styresmakter systematisk på fleire nivå og lukkar auga for dei internasjonale forpliktingane sine om å verne rettane og sikkerheita til menneske, slår Amnesty fast.

(©NPK)