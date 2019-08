Forskarar har produsert «strålingsfri» Tsjernobyl-vodka

utenriks

Forskarane ved University of Portsmouth fann noko radioaktiv stråling i avlingane som vodkaen er basert på. Likevel forsikrar dei om at vodkaen, som har fått namnet ATOMIK etter destillasjonsprosessen, ikkje inneheld høgare strålingsverdiar enn andre vodkaer.

– Eg trur dette er den viktigaste flaska sprit i verda fordi ho kan bidra til økonomisk gjenreising for lokalsamfunna som bur i og rundt dei forlatne områda, seier professor Jim Smith.

Smith, som har forska på forureining knytt til Tsjernobyl-katastrofen i nesten 30 år, har samarbeidd med kollegaer i Ukraina om vodkaproduksjonen.

Forskarane seier at dei vil opprette eit firma som skal kallast The Chernobyl Spirit Company, og at målet er å starte produksjon i liten skala neste år.

350.000 menneske vart evakuerte frå området rundt atomkraftverket etter ulykka, som ifølgje forskarar først vil vere strålingsfritt om 24.000 år.

(©NPK)