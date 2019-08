Demonstrantar har starta protesten på flyplassen i Hongkong

utenriks

– Ingen opprørarar, berre tyranni, ropte demonstrantane på flyplassen i Hongkong då dei fredag ettermiddag lokal tid rulla i gang demonstrasjonen dei har planlagt skal gå føre seg i tre dagar.

Aktivistane har sett seg i avgangshallen på flyplassen og viser fram plakatar på engelsk og kinesisk som fordømmer politivald.

– Redd Hongkong frå tyranni og politivald, heiter det på ein av plakatane.

Det har vore protestar i Hongkong mot styresmaktene og innblanding frå Beijing nærast dagleg sidan byrjinga av juni.

Avgrensa tilgang

Ifølgje Reuters vil flyplasstyresmaktene berre la personar med reisedokument få komme inn på flyplassen dei neste tre dagane, i eit forsøk på å avgrense tilstrøyminga av demonstrantar.

Etter reiseråda dei siste dagane til folk som skal til Hongkong, har det komme ein e-post frå ein ikkje namngitt talsperson for styresmaktene i Hongkong, der det blir forsikra at regjeringa og reiselivsnæringa gjer sitt for å minimere komplikasjonane for besøkande til byen.

Utfordringar

Det blir ikkje lagt skjul på at det har vore utfordringar med vegsperringar og konfrontasjonar mellom politi og demonstrantar i Hongkong, men ifølgje e-posten har det berre påført avgrensa område ulemper.

Torsdag opplyste styresmaktene at det i juli kom 26 prosent færre turistar til Hongkong samanlikna med juli i fjor, og den negative tendensen held fram i august.

Handelsminister Edward Yau Tang-wah seier 22 land og regionar, inkludert USA har sendt ut reiseråd og åtvaringar om Hongkong i det siste.

