Frankrike avviser Iran-kritikk frå Trump

President Donald Trump skulda torsdag Frankrikes president Emmanuel Macron for å stikke kjeppar i hjula for USAs politikk overfor Iran.

– Iran har alvorlege økonomiske vanskar. Dei ønsker desperat å snakke med USA, men får blanda signal frå alle dei som hevdar å representere oss, blant dei president Macron i Frankrike, tvitra Trump.

– Eg veit at Emmanuel meiner det godt, og det same gjer alle andre, men det er berre USA som snakkar for USA. Ingen andre er autoriserte på noko som helst vis til å representere oss, skreiv han vidare.

– Full suverenitet

Fredag slo Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian tilbake.

– Frankrike snakkar med full suverenitet når det gjeld Iran. Vi arbeider hardt for å fremme fred og sikkerheit i regionen og for å redusere spenninga der, og vi treng ikkje løyve for å gjere dette, heiter det i ei kunngjering frå Le Drian.

– Det stadig meir spente forholdet mellom USA og Iran gjer at det er behov for initiativ for å gjenopne dialogen, meiner den franske utanriksministeren.

Full openheit

– Det er dette president Macron gjer, i full openheit og saman med partnarane våre, først og fremst dei europeiske partnarane våre, seier Le Drian, som understrekar at Frankrike held amerikanske styresmakter kontinuerleg informert om dette.

Trump har trekt USA frå atomavtalen med Iran, til protestar frå Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, som alle har slått ring om avtalen.

Frankrike og Tyskland har òg tatt avstand frå Trumps uttalte strategi med å legge maksimalt press på Iran og har avslått ein amerikansk førespurnad om å delta med marinefartøy i ein USA-leidd operasjon for å verne skipstrafikken gjennom Hormuzsundet.

