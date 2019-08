Huawei lanserer nytt operativsystem

utenriks

Sjefen for Huaweis kundeavdeling, Richard Yu, seier at dei vil nytte seg av Android-systemet framover, men at dei kan byte til det nye operativsystemet «umiddelbart» viss dei mistar tilgangen til det amerikanske systemet. Det nye systemet heiter HarmonyOS.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har mellom anna ført til auka toll på eksportvarer og sterke restriksjonar på Huawei i den amerikanske marknaden, men selskapet har likevel lagt fram svært gode resultat.

USA har skulda Huawei for å vere ein tryggingsrisiko, noko selskapet har avvist at det er.

