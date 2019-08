Kallmyr seier nei til å ta imot menneske redda av norsk skip

utenriks

Blant dei 85 som vart redda frå ein gummibåt i havsnaud utanfor kysten av Libya fredag, er det 25 mindreårige under 18 år. Den yngste er berre eitt år gammal, fortel lege Karine Nordstrand, som er president i Leger Uten Grenser i Noreg.

– Vi klarte å få dei alle trygt om bord, men om vi ikkje hadde funne dei i dag tidleg, kunne dette fort ha enda i nok eit tragisk forlis. Denne redningsaksjonen viser at det er stort behov for søk- og redningsbåtar, seier Nordstrand.

Ocean Viking, som blir drive av Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Mediterranee, fekk naudmeldinga seint torsdag kveld, men først fredag morgon vart gummibåten funnen.

Returnerer dei ikkje

– Trass konstante forsøk på å kontakte den libyske koordineringssentralen etter at vi fekk varselet, fekk vi ingen respons før etter redningsaksjonen. Dei bad oss om å segle til Libya, noko som er i strid med folkeretten, seier Nordstrand.

– Vi vil aldri returnere menneske til Libya. Vi veit kva for forferdelege forhold i Libya desse menneska flyktar frå. Vi veit at situasjonen er så desperat at dei føler at deira einaste sjanse for å overleve er å flykte over havet. Ingen skal måtte bli tvinga til å velje mellom å risikere livet på havet eller å vere fanga i ein vond sirkel av misbruk og vald i Libya, seier ho.

Italiensk lov

Kor Ocean Viking planlegg å legge til kai, er ikkje kjend. Italia forbyr privatdrivne redningsfartøy å legge til kai, og truar både med å beslaglegge skip som trassar forbodet og ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millionar kroner.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) er bekymra over den italienske lova og meiner at ho kriminaliserer humanitært arbeid.

– Hjelpeorganisasjonar speler ei uvurderleg rolle i arbeidet med å redde livet til flyktningar og migrantar som prøver seg på den farlege ferda sjøvegen til Europa, slår UNHCR fast.

Salvini åtvarar Noreg

Italias innanriksminister Matteo Salvini krev at Noreg sjølv tar ansvaret for dei som blir redda av Ocean Viking og på Twitter åtvarar dei samtidig det norske skipet mot å bryte italiensk lov.

Ifølgje italienske medium har Salvini skrive brev til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og bedt han om å sørge for at Ocean Viking ikkje legg til kai i Italia.

Brevet er attgitt av fleire italienske medium, blant dei nettavisa open.online, men Kallmyr har enno ikkje mottatt det, seier pressevakt Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

– Må sendast tilbake

Kallmyr seier til NRK at det er heilt uaktuelt for Noreg å ta imot menneske som blir redda i Middelhavet.

– Migrantane må no transporterast tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. Dei bør ikkje sendast til Europa for då blir denne aksjonen ei forlenging av flyktningruta i staden for at det blir ein redningsaksjon, seier han.

– Vi ser at på desse båtane er det ofte personar frå Pakistan, Bangladesh, Egypt og Tunisia, og dei har ikkje noko i Europa å gjere. Det er ikkje dei som skal få asyl, seier Kallmyr.

