Noreg bekymra over utviklinga i Tanzania

– Vi er bekymra for utviklinga av menneskerettssituasjonen i Tanzania, inkludert for pressefridommen, seier statssekretær Marianne Hagen (H) til Bistandsaktuelt.

Tanzania vart norsk hovudsamarbeidsland alt på 1960-talet og har sidan mottatt nærare 19 milliardar kroner i bistand frå Noreg, viser ei oversikt frå Norad.

I 2018 var bistanden på nærare 400 millionar kroner, og over 40 prosent av dette gjekk via styresmaktene i landet.

Førre veke vart ein av dei leiande journalistane i landet, Erick Kabendera, arrestert, skulda for organisert kriminalitet, kvitvasking og skattebedrageri. Han jobbar mellom anna for britiske The Guardian og Economist.

Torsdag vart ytterlegare ein kritisk gravejournalist arrestert, og norsk UD følgjer utviklinga med bekymring, seier Hagen.

– Menneskerettar er på dagsorden i dei jamlege politiske konsultasjonane mellom Noreg og Tanzania. Dei blir tatte opp i politiske møte og blir opp følgde av ambassaden i Dar-es-Salaam, seier ho.

– Vi vil òg skalere opp støtte til uavhengige menneskerettsorganisasjonar. Dette er viktig for å fremme demokrati og menneskerettane, seier Hagen.

