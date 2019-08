Spionasjesikta journalistar tilbake i retten i Kambodsja

utenriks

Arrestasjonen av Oun Chhin og Yeang Sothearin har vorte breitt kritisert for å vere eit angrep på menneskerettar, ytrings- og pressefridom.

– Vi håper framleis at vi vil få rettferd, og at skuldingane blir droppa, sa Chhin etter rettsmøtet på fredag. Det same håpet ytra Sothearin.

Dommen fell 30. august.

Stengt før val

Dei to vart arresterte i november 2017, sikta for å ha sett nasjonen i fare ved å ha forsynt ein framand stat med informasjon, ei kriminell handling med strafferamme på opptil 15 års fengsel.

Dei vart arresterte då Kambodsjas autoritære statsminister Ho Sen slo hardt ned på kritiske røystar, stengde over 25 radiostasjonar og oppløyste det største opposisjonspartiet i landet i forkant av valet i 2018.

Dei to har forklart at dei dekte nyheitshendingar for Radio Free Asia (RFA), som stengde i Kambodsja i september 2017, også etter at stasjonen hadde stengt, men nektar for å ha gjort noko straffbar. Domstolen stiller likevel spørsmål ved kvifor dei heldt fram å sende informasjon til RFA, når drifta var nedlagt i landet.

Får støtte

Menneskerettsorganisasjonar og pressefridomsgrupper har uttrykt støtte og kravd at siktingane blir droppa.

– Så lenge Kambodsja behandlar journalistar som kriminelle, vil ryktet som mislykka demokrati henge ved, seier Shawn Crispin, Søraust-Asia-utsending for New York-baserte Protect Journalists.

(©NPK)