5.000 demonstrantar lammar flyplassen i Hongkong

– Informasjonen eg fekk før eg kom hit, gjekk ut på at det er over 5.000 demonstrantar i terminalbygninga, sa Kong Wing-cheung, overinspektør ved presseavdelinga til politiet, på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Kort tid før kunngjorde flyplasstyresmaktene at resten av flygingane i dag er innstilte.

– Bortsett frå avgangar der innsjekkinga allereie er fullført, og tilkomme av flygingar som allereie er på veg til Hongkong, blir resten av flygingane kansellerte for resten av dagen, heiter det i ei fråsegn frå flyplassleiinga.

Gjennom helga har ei gruppe demonstrantar halde ein sitt-ned-aksjon på flyplassen, men måndag strøymde mange fleire til. Også tilsette i flyselskapet Cathay Pacific har slutta seg til protestane.

Truar med sparken

Før helga uttalte luftfartsstyresmaktene i Beijing at Cathay-tilsette som har deltatt i protestar, blir forbodne å jobbe på fly som passerer gjennom kinesisk luftrom.

Då aksjeverdien til flyselskapet hadde falle over 4 prosent i børshandelen i Hongkong måndag, kom Cathay Pacifics leiing med ei kraftig åtvaring til sine eigne tilsette. Dei som støttar eller deltar i «ulovlege protestar», kan få sparken, heitte det frå administrerande direktør Rupert Hogg.

Hogg åtvara òg dei tilsette spesielt mot å støtte eller delta i den nye demonstrasjonen som starta på flyplassen måndag.

Samanstøyt

Protestbølgja i Hongkong byrja 9. juni mot eit lovforslag som ville opne for å utlevere mistenkte til straffeforfølging på fastlandet.

Forslaget er sidan lagt på is, men demonstrasjonane mot den Beijing-støtta byregjeringa har framleis, med nye krav som at Hongkong sin Beijing-utpeikte leiar Carrie Lam må gå av, at det må haldast demokratiske val, at arresterte frå tidlegare demonstrasjonar må lauslatast, og at politiet må granske bruk av makt mot demonstrantar.

Det som endå ein gong starta som fredelege protestar, utarta seg i helga til to dagar med samanstøyt mellom opprørspoliti og demonstrantar. 40 vart skadde, ifølgje sjukehusstyresmaktene.

– Terrorisme

Måndag trappa regjeringa på fastlandet opp retorikken mot demokratiaktivistane i den tidlegare britiske kolonien. Beijing viser til demonstrantar som har kasta molotovcocktails mot politi i Hongkong, og knyter no «terrorisme» til dei.

– Hongkongs radikale demonstrantar har fleire gonger brukt ekstremt farlege reiskap for å angripe politiet. Det utgjer allereie ei alvorleg form for kriminalitet og viser òg dei første teikna på terrorisme, seier talsmann Yang Guang ved Hongkong-kontoret til den kinesiske regjeringa.

– Dette er eit omsynslaust overtramp mot Hongkongs lov og orden, sa han på ei pressebrifing i Beijing måndag.

