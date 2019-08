Danske meteorologar avviser varmerekord på Grønland

utenriks

Temperaturen på den grønlandske innlandsisen var høg, men det var ikkje snakk om nokon ny rekord, opplyste DMI til Danmarks Radio før helga.

Det viser seg at målinga på 4,7 varmegrader 2. august var misvisande, og at det i staden var kuldegrader ved vêrstasjonen Summit på over 3.200 meters høgde.

– Vi har sett på fleire observasjonar i området og komme fram til at temperaturen ikkje har vore over null grader i området. Mistanken vår om 4,7 grader stemmer ikkje, sa meteorolog Herdis Damberg.

Temperaturen skal i staden ha lege på rundt minus 2 grader ved målestasjonen. Til samanlikning er gjennomsnittstemperaturen for juli på målestasjonen på minus 12 grader. Sidan målinga var feil, står den gamle Summit-rekorden på 2,2 grader målt i 2012 og 2017.

Feilmålinga kjem ifølgje meteorologen av at det på grunn av snø ikkje har vore korrekt avstand mellom målar og overflate.

– Den manglande avstanden til isen har gitt ein dårleg ventilasjon, og det er òg avgjerande for kva ein målar viser, seier Damberg.

(©NPK)